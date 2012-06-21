Серед головних цілей Міністерства юстиції — зменшення кількості рецидивів серед порушників закону. Це найскладніша мета, вона потребуватиме найбільше зусиль. Як саме планують це реалізувати, розповів очільник міністерства Денис Малюська під час презентації To do list Мін’юсту.

У пенітенціарної системи нині накопичилося чимало проблем: тих, хто перебуває у в’язниці, жодним чином не готують до повернення в суспільство, тобто не соціалізують. Крім того, величезною проблемою системи залишається корупція, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

«Зокрема у галузі закупівель. Необхідне не закуповують, а те, що не потрібно, закуповують величезними обсягами та за завищеними цінами», — констатував урядовець, зазначивши, що нині це питання перебуває під пильним контролем керівництва відомства.

Ще одна проблема — неконтрольованість окремих установ і наявність стійкої субкультури. За словами Дениса Малюськи, існує певна кількість в’язниць, які не контролюють своїх ув’язнених.

Для того, щоб мати уявлення про те, що відбувається в цих установах — хто де перебуває, куди переміщується, та що з такою особою відбуватиметься далі, — буде здійснено облік засуджених осіб. «За кілька місяців ми розробили програмне забезпечення, яке дасть змогу обліковувати засуджених осіб. Крім того, воно сприятиме отриманню інформації про всі ризики, пов’язані з конкретною особою», — висловив переконання урядовець.

Зокрема наголошено на кроках, які планують зробити для поліпшення ситуації в пенітенціарній сфері. Серед іншого, створення належних умов тримання засуджених в установах виконання покарань та розширення переліку видів покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, створення сучасних в’язниць, де передусім поважатимуть права людини.

«Ми плануємо також спробувати дати можливість працювати приватним СІЗО. По суті, це буде щось на зразок готелів, які добре охороняють, де особи, у яких є кошти, зможуть перебувати й очікувати на вирок суду. За рахунок цих коштів ми зможемо частково покривати витрати на перебування інших затриманих у звичайних СІЗО. Спробуємо це зробити хоча б на одному пілотному проєкті й побачимо, наскільки ця бізнес-модель працює. А в подальшому намагатимемося розширити цей експеримент, якщо він виявиться успішним, на всю територію України. Для цього потрібно буде трохи змінити законодавство, але це теж у наших першочергових планах», — зазначив Денис Малюська.

Інші важливі цілі — доступ ув’язнених до освіти й корекційних програм, збільшення фінансування на медицину, харчування і побут тих, кого позбавлено волі, і збільшення заробітної плати працівників установ виконання покарань.

«На жаль, у бюджеті ми не змогли отримати збільшення фінансування пенітенціарної системи. Тому єдиним виходом, щоб досягти цих цілей, буде закриття в’язниць і скорочення кількості персоналу там, де ці заклади не заповнені. Це буде складно й потребуватиме багато ресурсів, та іншого виходу ми не маємо», — підсумував очільник Мін’юсту.

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