Днями головному тренеру київської футбольної команди «Динамо» Мірчі Луческу зробили незначну операцію.

Характер хірургічного втручання уточнило видання Ziare.com.

«Під час обстеження з приводу простудного захворювання у Луческу виявили ​​маленьку кісту в корені волосся, через що піднялася температура. Українські лікарі вирішили видалити кісту. Операція тривала близько восьми хвилин і пройшла успішно. Луческу почувається добре, його здоров'я поза будь-якою небезпекою. Медики дали згоду на його присутність на лаві запасних «Динамо», -зазначається у повідомленні.

Додамо, що в 3-у турі чемпіонату України «Динамо» зустрінеться на «Славутич-Арені» у Запоріжжі з луганською «Зорею».