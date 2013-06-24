У січні 2023 року уряд згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 10,7 млрд грн, що становить 61,8% передбачених розписом асигнувань, зокрема: базову дотацію перераховано в сумі 2,4 млрд грн, або 100% розпису асигнувань; освітню субвенцію перераховано в сумі 6,8 млрд грн, або 100% розпису.

У розпорядженні органів місцевого самоврядування, територій, на яких тривають (тривали) бойові дії, або тимчасово окупованих територій у січні залишилася реверсна дотація в обсязі 241,8 млн грн, якої не перераховували до державного бюджету в умовах воєнного часу.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень 2023 року збільшилися на 17,5 млрд грн і на 01.02.2023 становлять 133 млрд грн.

Залишки коштів збільшилися у всіх регіонах України. За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають змогу забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні, зазначає Міністерство фінансів.