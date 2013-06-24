Протягом січня — травня 2022 року до місцевих бюджетів Закарпатської області сплачено 8 мільйонів 333,8 тисячі гривень туристичного збору. Це у 2,3 раза більше, ніж за такий самий період торік, коли обсяг надходжень туристичного збору дорівнював 3 мільйони 608,5 тисячі гривень.
Внесок фізичних осіб у зазначений обсяг туристичного збору становить 4 мільйони 204,4 тисячі гривень, юридичних — 4 мільйони 128,4 тисячі.
Найбільші суми туристичного збору надійшли до бюджетів територіальних громад відомих туристських населених пунктів. Найбільше коштів, за вже усталеною традицією, зібрано в селі Поляна на Мукачівщині — 2 мільйони 284 тисячі гривень, Баранинці на Ужгородщині — 1 мільйон 116 тисяч гривень. Чималі обсяги надходжень за туристичний збір забезпечили місто Ужгород — мільйон гривень, селище Ясіня на Рахівщині — 541 тисяча, Мукачево — 500 тисяч, села Пилипець на Хустщині — 392 тисячі, Косонь на Берегівщині — 338 тисяч, Вишків на Ужгородщині — 310 тисяч, місто Виноградів — 304 тисячі, село Тур’ї Ремети на Перечинщині — 278 тисяч, місто Берегове — 225 тисяч гривень.
За даними Закарпатської обласної військової адміністрації