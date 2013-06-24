Відколи Україна змушена мужньо захищати свої території від загарбників, закарпатські митці роблять вагомий внесок у нашу обороноздатність. Художники організовують продаж картин, театральні актори влаштовують вистави, а музиканти виступають із концертами. Усе це для того, щоб зібраними коштами підтримати бійців на передовій.

Цієї неділі вже вдруге з гуманітарною місією виступили творча родина Короленків і гурт «Рапсодія» Холмківської територіальної громади. Вони зібрали кошти для воїнів 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Уперше це відбулося місяць тому, коли музиканти влаштували концерт у будівельному супермаркеті «Епіцентр». Тепер їхнім виконанням змогли насолодитися відвідувачі іншого великого торговельного центру.

Щойно люди переступали поріг торговельного закладу і чули звуки чарівної музики, їхня хода стишувалася. Хіба могло бути інакше, якщо звучали безсмертні «Пісня про рушник» Платона Майбороди, «Мелодія» Мирослава Скорика і Державний гімн України? Або ж коли виконували відомі твори закордонних композиторів, закарпатські коломийки.

«Наша зброя тут, на далекій від фронтових баталій закарпатській землі, — музика, — розповідала Олена Короленко. — І ми її використовуємо, допомагаючи армії так, як можемо».

Олена Короленко не вперше долучається до допомоги Збройним силам України. Концерти очолюваного нею ансамблю солістів, кошти від яких надходили на допомогу військовим, відбувалися ще 2014 року. 2016-го вона удостоїлася відзнаки Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції». Тепер у гарячі дні 2022-го вона одразу долучилася до плетіння маскувальних сіток, а згодом стала влаштовувати творчі виступи.

На концертах разом з пані Оленою, старшим викладачем музичного мистецтва Мукачівського державного університету, виступає її чоловік Володимир. Професійний музикант, він грає на багатьох духових інструментах: цимбалах, флейті, окарині, тилинці, сопілці, дводенцівці. Володимир Короленко — концертмейстер відділу духовного та творчого розвитку «Джерела» Ужгородського палацу для дітей і юнацтва. Ще він керівник народного музичного гурту «Гудацька тайстра», пише інструментування та аранжування для багатьох колективів Закарпаття. Донька подружжя Короленків Олена — теж музикант. Грає на віолончелі в оркестрі Кошицької філармонії у Словаччині.

Підтримали ініціативу цього сімейного тріо музиканти «Рапсодії» у складі Лесі Дубенко, Аліни Гвоздь і Надії Карпинець. Їхній інструментальний колектив зі званням народного добре знають в області та сусідніх країнах. Леся Дубенко відома і як очільниця відділу культури Холмківської сільської ради.

Дві години натхнена гра сімейного тріо Короленків і «Рапсодії» пробуджувала не тільки добрі почуття, а й бажання допомогти бійцям, які обстоюють волю і незалежність України. Тож присутні на заході волонтери оголосили: на користь Збройних сил України музиканти зібрали 12 760 гривень.