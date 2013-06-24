Усі підприємства працюють у штатному режимі. Місто підготувалося до опалювального періоду. Тут приймають переселенців і забезпечують їх усім необхідним.

«Ми підготувалися до нового опалювального сезону. Провели ремонтні роботи. Створили необхідний запас палива. Вважаю, що збоїв із початком подачі тепла в оселі у місті не буде», – зауважив міський голова Тернівки.

Майже 45 млн грн з місцевого бюджету виділили на втілення соціально-економічних програм. Серед них – забезпечення комунальних, освітніх і медичних закладів.

«Лікарні забезпечені всім необхідним – обладнанням та медикаментами. З початком російської агресії ми додатково виділили на них 600 тис грн. Це кошти, щоб докупити ліки, бо до нас прибувають громадяни України з інших регіонів. Вони також мають отримувати всю медичну допомогу», – пояснив Віталій Тарелкін.

Загалом Тернівка прийняла вже майже 4 тис переселенців. Серед них – 856 дітей.

«Навчальний процес розпочали вчасно. У місті 3,5 тис учнів. 286 з них – це першокласники», – розповів міський голова Тернівки.

За час війни місто отримало майже 200 тонн гуманітарної допомоги. Це одяг, медикаменти, засоби гігієни та інше.