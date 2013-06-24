Місто Щастя під контролем. Знищено 50 російських окупантів. 45 тисяч мішків для трупів їм буде мало.
Тримаємо стрій.
Про це йдеться на офіційній сторінці фейсбука Сухопутних військ ЗС України.
Місто Щастя під контролем. Знищено 50 російських окупантів. 45 тисяч мішків для трупів їм буде мало.
Тримаємо стрій.
Про це йдеться на офіційній сторінці фейсбука Сухопутних військ ЗС України.
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