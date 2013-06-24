За даними Державної казначейської служби, за квітень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 154,6 млрд грн. Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження було отримано за рахунок: податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів — 39,3 млрд грн; податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів — 23,2 млрд грн (зібрано 35,2 млрд, відшкодовано 12,0 млрд грн); податку на доходи фізичних осіб та військового збору — 16,8 млрд грн; 17,3 млрд грн— акцизного податку; 5,3 млрд грн— рентної плати за користування надрами; 4,0 млрд грн— ввізного та вивізного мита; 3,2 млрд грн— податку на прибуток підприємств.

Виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 109,5% (+5,2 млрд грн), Державною митною службою — 114,8% (+6,3 млрд грн).

Крім того, 38,6 млрд грн надійшло від НБУ, який, відповідно до Закону України «Про Національний банк України», щорічно після підтвердження його річної фінансової звітності зовнішнім аудитом та затвердження її радою НБУ має перераховувати до держбюджету частину свого прибутку. Надходження до загального фонду державного бюджету міжнародної допомоги (грантів) становили 2,7 млрд грн.

Загалом за підсумками квітня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 203,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За даними Державної казначейської служби, за січень — квітень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 623,5 млрд грн. Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження: 148,3 млрд грн— податок на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів; 99,9 млрд грн— податок на прибуток підприємств; 92,2 млрд грн— податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 136,8 млрд, відшкодовано 44,7 млрд грн; 61,7 млрд грн— податок на доходи фізичних осіб та військового збору; 56,5 млрд грн— акцизний податок; 32,3 млрд грн— дивіденди від підприємств із державною часткою власності; 16,3 млрд грн— ввізне та вивізне мито; 14,7 млрд грн— рентна плата за користування надрами.

Виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 112,6% (+38,2 млрд грн), Державною митною службою — 108,4% (+14,4 млрд грн).

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні — квітні 2024 року становили 163,1 млрд грн, з яких 44,4 млрд грн надійшло у квітні.

Загалом за підсумками січня — квітня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 845,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів. За січень — квітень 2024 року касові видатки державного бюджету становили 1 147,6 млрд грн, зокрема загального фонду — 945,4 млрд грн.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — квітень 2024 року становили 564,1 млрд грн, або 96,5 % запланованих на цей період.

Із зовнішніх джерел надійшло 420,8 млрд грн (або $10,0 млрд), зокрема: 253,5 млрд грн (6,0 млрд євро) — надходження коштів макрофінансової допомоги ЄС в межах фінансового інструменту для України Ukraine Facility; 54,78 млрд грн (1,4 млрд дол. США) — надходження коштів позики МБРР на підтримку політики розвитку та відновлення; 57,6 млрд грн (1,1 млрд СПЗ) — надходження від уряду Канади; 34,6 млрд грн (663,9 млн СПЗ) — надходження коштів МВФ; 8,9 млрд грн (229,4 млн дол. США) — надходження коштів позики МБРР в межах фінансування Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARIZE); 11,25 млрд грн (297,0 млн дол. США) — надходження коштів позики МБРР в межах фінансування проєкту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE)»; 0,12 млрд грн (3,0 млн євро) — надходження коштів позики МБРР в межах проєкту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя».

Джерело:

Міністерство фінансів