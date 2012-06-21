Ефективна й безперебійна робота сканерів, які розпочали роботу на всіх митних пунктах пропуску за дорученням Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, сприятиме ефективній боротьбі з корупцією та постійному зростанню надходжень до держбюджету.
Сканери автоматично надсилають дані до центрального апарату Державної митної служби в електронному вигляді, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів. Відучора на пункті пропуску Ягодин — Дорогуськ на кордоні з Польщею працює сканер для вантажних транспортних засобів, завдяки чому час на перевірку вантажу скорочено до десяти хвилин.
«Автоматичне сканування без участі співробітників — це істотне скорочення часу на перевірку вантажу, а також крок до викорінення корупції», — підкреслив Олексій Гончарук.
Нова техніка вже працює на пунктах пропуску в Ягодині, Краковці, Раві-Руській, Шегинях, Ужгороді, Чопі, Порубному.