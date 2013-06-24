«Об’єднаний комітет конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей прийняв офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня. Україна стане 36-ю державою-учасницею конвенцій.

Митний безвіз — це швидше переміщення товарів між країнами європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними із сусідніми митницями фактично в режимі реального часу. Митний безвіз — це один із ключових напрямів побудови в Україні зручної та прозорої митниці», — написав у телеграмі Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, просто зараз відбувається реалізація проєкту електронної черги на кордоні, триває робота зі створення спільних пунктів пропуску з європейськими сусідами та сучасних сервісних зон у всіх пунктах пропуску. Центральну роль у трансформації митниці відведено її діджиталізації, зокрема зручному розмитненню автомобілів через «Дію».

Митний безвіз стане вже четвертим цього року після енергетичного безвізу в березні та транспортного й економічного безвізів улітку. «Те, на що відводилися роки, ми робимо за місяці. А тому ми впевнені, що Україна буде готова до членства в ЄС вже у 2024 році», — наголосив глава уряду.