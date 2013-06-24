З-поміж об’єктів, якими нині опікуються будівельники відомої в Україні компанії «АМК РЕМ-БУД», відновлення дороги між селами Вербове, Високе та Кудряве Охтирського району на Сумщині. Ці роботи виконуються в межах програми Президента «Велике будівництво».

Як повідомляє прес-служба компанії, зараз фахівці працюють на 3,6 кілометра ділянці автомобільного шляху. Оскільки незабаром холоди і несприятлива погода, вони максимально ефективно використовують кожну погожу годину.

Уже підготовлено об’єкт, сконцентровано дорожню техніку, розпочато вкладання щебенево-піщаної суміші, після чого ремонтники вистилатимуть вирівняний шар із дрібнозернистого асфальтобетонного покриття типу Б.

Між іншим, в Охтирському районі працівники компанії виконують також поточний середній ремонт і на іншому об’єкті – йдеться про 3,5 кілометра дорожнього полотна, що з’єднує села Кириківка, Мирне і Сонячне.

Тут уже вкладено вирівняний шар, незабаром буде влаштований верхній шар, затим зміцнюватимуть узбіччя піщаною щебеневою сумішшю, наноситимуть дорожню розмітку та встановлюватимуть дорожні знаки.