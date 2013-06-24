100 мільйонів гривень надійшло до держбюджету від продажу спецдозволів на користування бурштиновими надрами Рівненщини, ще 7,3 мільйона — від рентної плати. І це тільки початок ери легального видобутку та реалізації сонячного каменю. Із часу ухвалення бурштинового пакета законів минуло три роки. Що ж і як змінилося?

Бурштинову тему відстежую з 1990-го, щойно в Рівному з’явилося перше в Україні підприємство з його переробки «Основа».