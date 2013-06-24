Від початку війни партнери надали Україні понад 113 мільярдів євро. Це військова, фінансова та гуманітарна допомога від урядів інших держав. Як повідомляє Мінреінтеграції, про це йдеться в дослідженні Кільського інституту світової економіки.
Згідно з даними системи Ukraine Support Tracker, яка відстежує масштаби міжнародної допомоги, донорами України стали 40 країн. Європейський Союз надав майже 52 мільярди євро, допомога від США сягнула 48 мільярдів євро.
До списку країн-донорів також увійшли Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Китай, Японія, Норвегія, Південна Корея, Швейцарія, Тайвань, Туреччина й Індія. Від них Україна додатково отримала 13 мільярдів євро.
Європейський Союз став лідером у напрямі фінансової допомоги. Країни-члени ЄС та європейські інституції зобов’язалися надати Україні майже 35 мільярдів євро на бюджетні потреби. Лідером військової підтримки залишаються Сполучені Штати. Військова допомога від американських партнерів вже сягнула 23 мільярдів євро.