Рада директорів Міжнародної фінансової корпорації(IFC), яка входить в структуру Світового банку, підтримала програму фінансування українського бізнесу на 2 млрд дол. Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає Урядовий портал.

«Основні напрямки реалізації цієї програми - торгове фінансування для українських банків, агросектора та підприємців малого та середнього бізнесу. Дуже важливим є і той факт, що керівництво корпорації підтримало пропозицію дозволити IFC працювати з державними компаніями. Це зроблено як виняток для України. Загалом же IFC практично заборонена робота з держкомпаніями», - заявила Юлія Свириденко.

За словами Міністра економіки України, Рада директорів IFC також схвалила два окремі проекти для приватного сектору:

Для французької компанії EnVivo, яка має агробізнес в Україні.

Страхування військових ризиків (через MIGA) для “Райфайзен банку”.

«Пряме кредитування та підтримка торгового фінансування від IFC, а також страхування інвестицій від MIGA до закінчення війни – це позитивний знак для багатьох інвесторів, які розмірковують над тим, чи варто інвестувати в Україну саме зараз. Очікується, що таке фінансування мобілізує приватний кредитний капітал, адже IFC зазвичай фінансує не більше 30% вартості проєкту, долучаючи до фінансового консорціуму комерційні банки та інші МФО. Таким чином, загальний обсяг проектів українських підприємств, що можуть бути профінансовані, може становити більше 6 млрд. доларів», - підсумувала Юлія Свириденко.

Довідково

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) входить до Групи Світового банку. Одним з найважливіших напрямків діяльності IFC є мобілізація більших обсягів приватного капіталу з метою розвитку насамперед у країнах з низьким рівнем доходу, а також у державах з нестабільністю та конфліктами.

Україна є членом IFC з 1993 року.

У вересні 2022 року IFC виділила 30 млн доларів для інвестиційв Україну та Молдову.