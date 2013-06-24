Станом на листопад 2022 року, скоординовані дії українських аграріїв разом з країнами-партнерами та благодійними організаціями задовольняють нагальну потребу України в зберіганні врожаю зернових культур, яка виникла внаслідок неспровокованої війни, розв'язаної росією проти України, включно з попередньою блокадою чорноморських портів України. Додаткові засоби для зберігання зерна, надані міжнародними партнерами, зміцнюють економіку України, дозволяючи фермерам зберігати врожай, а саме кукурудзу, пшеницю та насіння соняшнику, доки вони не підуть на переробку або для подальшої реалізації на внутрішньому ринку та на експорт. Ці культури мають надважливе значення для продовольчої безпеки в Україні та в усьому світі. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Хоча українські аграрії продовжували збирати врожай протягом цього року, вони не мали можливості зберегти його належним чином. Багатомісячна блокада чорноморських портів російською федерацією призвела до масового накопичення в сховищах українського зерна з врожаю минулого року. Крім того, приблизно п’ятнадцять відсотків сховищ було зруйновано, знищено або стало недоступним через пошкодження цивільної інфраструктури України. Незважаючи на те, що Чорноморська зернова ініціатива за посередництва ООН відкрила деякі чорноморські порти України та разом із ініціативою Євросоюзу “Шляхи солідарності” відіграла вирішальну роль у відправленні значних обсягів українського зерна на світовий ринок і стабілізації світових цін на продовольство, загальний експорт скоротився вдвічі порівняно з попередніми роками. Як результат, Міністерство аграрної політики та продовольства України звернулося по допомогу щодо виділення засобів для додаткового зберігання зерна обсягом 15 мільйонів метричних тонн.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO), за фінансової підтримки Канади, Японії та фонду Minderoo, забезпечує потребу у зберіганні обсягом 6,2 мільйонів тонн. Ініціатива підтримки стійкості агросектору (Agriculture Resilience Initiative) – AGRI-Україна, започаткована Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), надає засоби для зберігання обсягом 1,7 мільйонів тонн. Фонд Говарда Г. Баффета - 0,676 мільйонів тонн. Міжнародні партнери спільно фінансують закупівлю полімерних рукавів та конструкцій для зберігання зерна, а також обладнання для завантаження зерна у рукави, багато з якого буде придатним для повторного використання в період майбутніх врожаїв. Українські аграрії покривають витрати на решту 6.424 мільйонів тонн.

Оскільки російська федерація продовжує маніпулювати світовим постачанням продовольства, союзники та партнери об’єдналися, щоб підтримати українських фермерів, які продовжують годувати світ. Ці об’єднані зусилля є свідченням того, що можна досягти, коли країни-донори та народ України об’єднуються, щоб задовольнити гостру потребу в продовольстві в усьому світі.