Напрямки співпраці обговорили у рамках секторальної робочої групи за участі заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Євгенія Федоренка та представників Команди підтримки реформ при Міністерстві, Представництва ЄС в Україні, UNDP, UNEP, UNECE, ООН,OECD, Посольства Швеції в Україні, німецького проєкту GIZ, KfW Development Bank, JICA. Про це повідомляє Урядовий портал.

Євгеній Федоренко розповів партнерам про ключові аспекти довкіллєвої складової Національного плану відновлення.

«У доопрацьованому розділі “Екологічна безпека” визначено 9 ключових реформ, які маємо провести в Україні; близько 200 нормативно-правових актів, що необхідно прийняти; 90 конкретних завдань за роками і етапами їх реалізації, а також 53 проекти загальною вартістю у 25,5 млрд доларів», - зазначив заступник Міністра.

За його словами, після перших представлень цього документа у Лугано та Брюсселі, було отримано понад 170 пропозицій від заінтересованих сторін. 90 з них надійшло саме від міжнародних партнерів. Показово, що 25% усіх коментарів стосувалися наскрізних питань зеленого відновлення, а саме просування зеленого зростання в усіх секторах економіки. На цьому зробили акцент і світові фінансові організації.

«Цілком погоджуюсь з твердженням колег, що важливо не просто відбудувати Україну, а зробити її ще кращою. Відбудова має здійснюватися з урахуванням євроінтеграційного руху країни, керівних принципів Зеленого курсу ЄС. Розуміємо, це шлях не одного дня, але ми вже почали крок за кроком рухатися до своєї мети», - наголосив Євгеній Федоренко.

Заступник Міністра також розповів про завдання, які поставило перед собою Міністерство на цей рік. Обговорили і напрямки, де вже зараз можуть бути синхронізовані дії та скоординовані зусилля. Наші партнери готові ділитися досвідом для розробки необхідної якісної нормативної бази в Україні. Крім того, для Міндовкілля цінна експертна підтримка і у формуванні системи зелених фінансів.