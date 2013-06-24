Міжнародні партнери надають потужну підтримку системі охорони здоров'я, надсилаючи гуманітарні вантажі для потреб українських медичних закладів. Про це Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив під час зустрічі з американською благодійною організацією «HOPE worldwide». Про це повідомляє Урядовий портал.

Окрім надання гуманітарної допомоги, благодійна організація готова долучитися до надання психологічної підтримки українським громадянам, які постраждали від війни.

«За останні три місяці Україна відчула потужну підтримку світу. Завдяки численній міжнародній допомозі, наші медичні заклади забезпечуються необхідними ліками та медичними виробами. Вдячні нашим американським партнерам, які сьогодні стоять пліч-о-пліч з Україною та надають значний об'єм допомоги. Маємо сподівання, що в майбутньому наша співпраця буде лише посилена», — розповів Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Також наразі в Україні постає потреба в так званих «поліклініках на колесах», які використовуватимуться на деокупованих територіях, де ворог завдав значних руйнувань медичній інфраструктурі. Тому обговорили з американськими партнерами, зокрема, й можливість постачання таких поліклінік на територію України, аби населення в деокупованих регіонах в повному обсязі було забезпечено необхідними медичними послугами.

Нагадаємо, напередодні Україна отримала 13 тонн гуманітарної допомоги, яка була надіслана американською благодійною організацією «HOPE worldwide». До гуманітарного вантажу увійшли численні засоби для лікування травм, ліки проти інфекційних хвороб, гіпотензивні засоби тощо.

Всього з моменту повномасштабного вторгнення рф Міністерство охорони здоров’я зібрало понад 6,5 тисячі тонн медичної гуманітарної допомоги.