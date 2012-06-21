Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Міжнародний аеропорт «Рівне» – один із двох регіональних, який потрапив до пілотного проєкту міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України.
Керівник агенції державно-приватного партнерства, що діє при міністерстві, Анастасія Шуба на сесії Рівненської обласної ради переконала депутатів: щоб приватний капітал зацікавився цим комунальним закладом, треба розробити справді привабливий інвестиційний проєкт його розвитку. У цьому готові допомогти фахівці агенції.
«Вперше в історії незалежної України реалізуємо два пілотні проєкти такого масштабу – у Рівному та Вінниці, саме ці аеропорти відповідають вимогам Закону «Про державно-приватне партнерство», – сказала Анастасія Шуба. І поставила свій підпис під відповідним меморандумом про співпрацю: разом із головою обласної ради Олександром Данильчуком, обласної держадміністрації Віталієм Ковалем, директором міжнародного аеропорту «Рівне» Ігорем Насинюком. Водночас обласна рада й надалі підтримуватиме аеропорт бюджетним коштом відповідно до програми його розвитку на 2018-2020 роки.
До речі, спроби повноцінно відродити летовище, яке кардинально змінило б інвестиційну привабливість Рівненщини, і облрада, й адміністрація роблять не вперше. Поки що зробити цього не вдається: якщо поодинокі перевізники й приходять, то ненадовго. Водночас бізнес, насамперед IT-кластер, просить: відновіть повноцінну роботу аеропорту, – і область перетвориться на справжній інформаційний хаб.