Мінцифри та Nokia продовжать спільно розвивати українську телеком-інфраструктуру, інтегрувати Україну в міжнародний телеком-ринок, збільшувати кількість українських телеком-фахівців та підсилювати потужність інтернет-мереж. Про це домовилися Віце-прем'єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та CEO Nokia Пекка Лундмарк під час зустрічі в Давосі, передає Урядовий портал.

«Ми вдячні міжнародному техгіганту за комплексну допомогу у телекомунікаційній сфері. Вже маємо перші результати співпраці. З початку повномасштабного вторгнення Nokia передала Україні 1 770 роутерів, які забезпечують інтернетом укриття шкіл. Наступного тижня надійде друга партія — ще 3 230 роутерів. Завдяки цьому ще більше українських школярів зможуть продовжувати навчання навіть під час повітряних тривог. Впевнений, що разом зробимо цифрову інфраструктуру ще більш стійкою та сучасною», — зазначив Михайло Федоров.

Nokia створить окрему групу експертів для підтримки України. Вони займатимуться проектами відновлення, підвищення стійкості та модернізації інтернет-мереж України, оптимізації управління мережами державних підприємств та кібербезпекою.

Також серед майбутніх проектів – будівництво магістральної інтернет-лінії через Чорне море. Це забезпечить інтернет-з'єднання Фінляндії з Азією та Близьким Сходом через Україну.

В результаті Україна стане більш привабливою для світових IT-компаній. Адже можливість користуватися захищеною інтернет-мережею для зв'язку між офісами компаній у різних країнах – одна з важливих умов, що впливає на рішення про відкриття. Це дозволяє компаніям безпечно й швидко обмінюватися великою кількістю даних.

Також плануємо спільно:

створити локальну команду, щоб українські реставраційні проєкти були в пріоритеті;

впровадити сучасні рішення в українську телеком-інфраструктуру, щоб запустити технології 5G та збільшити пропускну здатність мереж;

дослідити проекти з розвитку цифрових навичок і потенціалу;

дослідити потенціал рішень для міжнародних зв’язків, щоб Україна стала цифровим центром, що об'єднує Європу та Азію.

Nokia надаватиме консультації Україні щодо розробки стратегій, політик та практик, що підтримують цифровізацію. Крім цього, компанія надасть експертну підтримку щодо впровадження Smart City рішень, центрів обробки даних.