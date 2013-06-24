За ініціативи Державного архіву Одеської області проведено міжрегіональну нараду-семінар «Реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства в умовах адміністративно-територіальної реформи в Україні» за участю посадових осіб органів публічної влади Миколаївської, Одеської, Херсонської та Хмельницької областей. Захід проводився у дистанційному форматі з використанням сервісу Google meet, що дозволило охопити чималу кількість зацікавлених осіб з різних областей України. Серед учасників наради – директори, заступники директорів та керівники структурних підрозділів державних архівів чотирьох областей; керівники апаратів та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій, до обов’язків яких віднесено забезпечення організації і ведення документообігу та архівної справи, представники органів місцевого самоврядування, директори трудових архівів – всього 87 осіб.

Відкрив міжрегіональний захід директор Держархіву, кандидат наук з державного управління Петро Лук’янчук, який у своєму звернення до учасників наголосив на необхідності пошуку і використання нових сучасних форм комунікації між органами публічної влади, які будуть дієвими та корисними для реалізації державної політики та основних завдань органів публічної влади, з урахуванням викликів сьогодення. Йдеться про необхідність збільшення об’ємів надання послуг органами влади в умовах пандемії COVID-19. Петро Лук’янчук звернув увагу учасників наради на необхідності вакцинації, що в свою чергу дасть можливість органам влади працювати якісно і безперебійно.

Під час міжрегіональної наради-семінару було обговорено низку нагальних питань в рамках доповідей основних спікерів. Так, про державну регіональну політику у сфері архівної справи і діловодства в умовах адміністративно-територіальної реформи в Україні доповідав керівник Держархіву Одеської області П. Лук’янчук.

Жвавий інтерес викликала доповідь директора Держархіву Херсонської області Ірини Лопушинської, яка поділилася досвідом вирішення проблемних питань в рамках виступу «Про стан розвитку архівної справи у Херсонській області в умовах децентралізації».

Непересічним був виступ очільниці Держархіву Миколаївської області Наталії Колесник, яка розповіла про практичну складову функціонування державних архівних установ Миколаївщини в умовах реформи децентралізації, окреслила проблемні питання та запропонувала шляхи їх вирішення в умовах обмеженого фінансування.

«Огляд на краще забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду та стану діловодства в установах, підприємствах, організаціях різних форм власності», – саме за такою темою виступала директорка Державного архіву Хмельницької області Катерина Бурдуваліс, яка розповіла про гарні напрацювання та поділилася досвідом роботи архівних установ Хмельниччини.

Гарним доповненням у роботі міжрегіонального заходу був виступ заступника начальника Міжрегіонального управління Національного агентства з питань державної служби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Автономній республіці Крим та м. Севастополі Оксани Янас, яка зосередила увагу держаних службовців на підготовці до щорічного оцінювання та надала рекомендації для успішного проходження цього важливого етапу. За результатами заходу всім учасникам було надано методичні матеріали для використання в роботі.

По завершені наради-семінару учасники виказали сподівання, що перший досвід комунікації у запропонованому міжрегіональному форматі буде мати продовження, подякували організаторам за зручний, абсолютно новий, але дієвий формат обговорення актуальних питань, високий професіоналізм у підготовці та проведенні заходу, а спікерам – за змістовність, практичні рекомендації та досвід, яким поділилися керівники різних регіонів України.