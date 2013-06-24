2022 рік став найскладнішим в історії незалежної України. Разом з тим він визначив українців як борців за свободу, окреслив слово «сміливість» у жовто-блакитний та довів усьому світові, що Україна стоятиме за демократичні цінності та права до кінця. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми відкрили культурний фронт, захищаємо тил, тримаємо оборону, наступаємо, налагоджуємо тісні міжнародні контакти і щодня спільними зусиллями його зміцнюємо. За нами сила та перемога. Вірю, що наступного року нас чекають нові перемоги, а спільна мрія цілої країни обов’язково здійсниться», — наголосив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.