Встановити та щорічно відзначати День дитячої книги в Україні хочуть вітчизняні письменники і видавці. Ініціативу підтримали й у Міністерстві культури та інформаційної політики. Про це йшла мова сьогодні, 30 січня, під час круглого столу «Дитяча книга в Україні». Про це повідомляє Урядовий портал.

Захід відбувся у Національній бібліотеці України для дітей за участі Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, його першого заступника Ростислава Карандєєва, представників Міністерства освіти та науки, Держкомтелерадіо, голови Київського осередку Національної спілки письменників України Марії Морозенко, директора Національного видавництва дитячої літератури «Веселка» Олекcія Кононенка та багатьох інших. Загалом у заході взяли участь понад 90 учасників, серед яких, літератори, видавці, книгорозповсюджувачі, представники бібліотек тощо.

За результатами зустрічі учасники ухвалили рішення про підтримку громадської ініціативи щодо оголошення 30 січня Днем дитячої книги в Україні. Саме в цю дату народився славетний український письменник, класик сучасної дитячої літератури – Всеволод Зіновійович Нестайко.

За задумом ініціаторів, встановлення та подальше щорічне відзначення Дня дитячої книги в Україні сприятиме промоції української дитячої книги, підтримці і розвитку дитячого читання, підтримці видавців та авторів, вивченню та дослідженню дитячої книги і читання, а також – приверненню уваги до українського книговидання та літератури, підтримки видавництв, книгарень та дитячих бібліотек, поповненню бібліотечних фондів.

Таку ж думку поділяє і Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

«Ідея щодо запровадження Дня дитячої книги наразі є дуже слушною, з огляду на ту проблематику, з якою ми стикнулися під час війни. Ви знаєте скільки дітей загинуло, скільки дітей, на жаль, примусово вивезли… А ті, хто змушені були виїхати у більш безпечні міста, очевидно потребують уваги і забезпечення дитячими книгами. В зв'язку з цим, рішення щодо звернення громадської ініціативи до Президента, до Голови Верховної Ради, до Прем'єр-міністра щодо оголошення 30-го січня Днем дитячої книги, переконаний, що приверне не тільки увагу, але й дозволить ухвалювати відповідні рішення щодо збільшення можливостей і видання книжок, і роботи наших авторів. Радий, що ви виявили таку ініціативу, будемо всіляко її підтримувати», – сказав Олександр Ткаченко.

У разі, якщо Володимир Зеленський підтримає цю ініціативу громадськості, МКІП підготує проект Указу Президента «Про заснування Дня дитячої книги в Україні». Окрім того, Уряд затвердить загальнодержавну програму підтримки дитячої книги, в якій буде передбачено, зокрема: видання антології українських дитячих творів; оновлення та осучаснення премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва, а також заснування державної премії імені Всеволода Нестайка тощо.

Значимо, що учасники круглого столу ініціювали зібрання створення Асоціації творців дитячої книги, розробку її статуту та інших програмних документів.

Прикметно, що під час заходу було також оголошено лауреата Всеукраїнської премії імені Всеволода Нестайка. Ним став письменник Віталій Запека з книгою «Полінка», видавництва «Віват».

Довідково

Всеукраїнська літературна премія імені Всеволода Нестайка заснована Національною секцією Міжнародної Ради дитячої та юнацької книги (UA IBBY), Національною бібліотекою України для дітей, ГО Українська асоціація працівників бібліотек для дітей та родиною Всеволода Нестайка за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України для відзначення сучасних українських дитячих письменників у 2021 році.

Премія присуджується за кращий прозовий (реалістичний, пригодницький) твір для дітей молодшого та середнього віку, що висвітлює життя та проблеми сучасних дітей та спрямований на формування і розвиток гармонійної особистості; виховання у молодої генерації українців доброти, щирості, взаємодопомоги, любові до рідної землі, патріотизму, національної самосвідомості.