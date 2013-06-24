Міністерство культури та інформаційної політики України розширило Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України на 21 новий елемент. Відповідний наказпідписав Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 6 липня 2022 року. Про це повідомляє Урядовий портал.
«Внесені до Національного переліку елементи нематеріальної культурної спадщини представляють практично всю Україну. І це дуже важливо, оскільки свідчить про незламність української культури та її життєздатність, попри всі намагання російського агресора знищити нашу ідентичність», — зазначив Олександр Ткаченко.
До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України додали, зокрема такі елементи:
- Створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі
- Традиційне харківське коцарство;
- Новорічна традиція буковинського маланкування;
- Різдвяний обряд «Мошу» (обряд чоловічої коляди);
- Знання, вміння та практики, що стосуються приготування та споживання біляївської рибної юшки;
- Знання і практики приготування сахновщинського короваю та інші елементи.
Поповнення Переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України відбулося завдяки злагодженій та ефективній роботі новоствореної Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України.
Рада розглядала номінаційні досьє всіх елементів нематеріальної спадщини та впродовж 2 тижнів проводила консультації з громадами та ініціативними групами. Консультації надалі тривають. На наступному засіданні Національний перелік може поповнитись ще на десяток елементів.
Нагадаємо, першим рішенням Експертної ради з питань НКС при МКІП було рекомендувати елемент «Культура приготування українського борщу» до включення до Списку ЮНЕСКО за спеціальною процедурою, як елемента, що потребує негайної охорони. Таке включення відбулося1 липня 2022 року.