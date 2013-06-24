Міністерство культури та інформаційної політики України рекомендувало не продовжувати оренду з огляду на завершення терміну дії договорів та Указ Президента України №820/2022 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Про це повідомляє Урядовий портал.

До Міністерства звернувся в.о. генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська Лавра Олександр Рудник щодо питання продовження договору оренди УПЦ Свято-Успенської Києво-Печерською Лаври та Трапезної церкви з Трапезною палати. Дія договору оренди закінчується 31 грудня цього року відповідно до договорів 1-б та 2-б від 17.06.2016 року щодо почасового безоплатного користування релігійною організацією частинами культових будівель, що є державною власністю.

Відповідний лист Олександр Рудник направив Високопреосвященнішому Павлу, Митрополиту Вишгородському та Чорнобильському, наміснику Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

«Наразі створено міжвідомчу урядову комісію для вивчення питання подальшого використання майна Заповідника. Відповідно, з огляду на те, що на Верхній Лаврі угода закінчується, то до закінчення терміну перевірки – використання церковного майна унеможливлюється», – розповів Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики.