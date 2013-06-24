Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації дала поради щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами та інтернетом.

Як передає Укрінформ, про це Держспецзв’язку повідомляє у Телеграмі.

Зокрема, як зазначають фахівці, при встановленні на телефон багато додатків просять доступ до даних у телефоні – наприклад, до камери або контактів. Більшість користувачів не звертають уваги на те, які дозволи на доступ до їхніх даних вимагають застосунки у смартфоні. Однак це може призвести до витоку персональних даних користувача.

У Держспецзв’язку наголосили, що при встановленні застосунків на телефон потрібно звертати увагу на наступне: запит на дозвіл має відповідати функціоналу програми. Наприклад, застосунок із географічними картами може попросити дозволу до даних геолокації. А якщо програма просить ще й доступи до галереї, контактів, право вносити зміни на смартфоні тощо, це вже має викликати підозру, наголосили фахівці. Потрібно акцентувати увагу на тому, чи дійсно додатку для роботи потрібен той чи інший доступ. Якщо ж є сумніви – краще відмовитись від його встановлення і пошукати аналог.

Також у Держспецзв’язку радять звертати увагу на кількість запитуваних дозволів. Шкідливі програми часто надсилають запит на отримання великої кількості дозволів. Це дає їм можливість збирати багато особистої інформації про користувача.

Нагадаємо, за тиждень ІТ-армія атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів, серед яких: регіональні суди, сайти терористичних утворень в Україні та російські ЗМІ.