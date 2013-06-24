. У першому на Рівненщині модульному містечку в Радивилівській міській територіальній громаді вже обживаються внутрішньо переміщені особи (про його спорудження «УК» розповідав 8 грудня 2002 року в матеріалі «У модульному містечку поселять найвразливіших»). Це 12 будиночків на в’їзді в місто, під лісом, де оселилися 40 людей. Пріоритет мали родини захисників, люди з інвалідністю та фахівці, яких гостро потребує громада. Як-от лікар-хірург із Нової Каховки, який за рік роботи встиг здобути гарну репутацію серед місцевих жителів.

«Радивилівська громада друга в області за кількістю прийнятих внутрішньо переміщених осіб у співвідношенні до місцевого населення. Тут оперативно відвели необхідну земельну ділянку для спорудження містечка. Модулі виготовило релоковане з Харківщини підприємство «Лайф-буд», яке до війни займалося теплоізоляцією. Усі будиночки утеплено, вони мають автономне опалення й витримують навіть низькі температури. У кожному є кухня, душова кабіна, ліжко, диван та шафа: як кажуть, тільки живи», — розповідає начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

З обласного бюджету на спорудження містечка торік у листопаді спрямували 11,3 мільйона гривень, громада зробила внесок 4 мільйони. Однак, каже її голова Микола Карапетян, його вдалося зменшити до 1,2 мільйона завдяки тому, що чимало робіт виконувало комунальне підприємство міськради.

Загалом від початку війни у громаді прийняли 2100 українців, яких вигнала з рідних домівок війна, нині їх тут 1200. Частина з них знайшли роботу і наближають перемогу на економічному фронті.

Тим часом сусідня Дубенська міська громада днями підписала грантовий контракт для впровадження інвестиційного проєкту Євросоюзу «Підтримка у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб у Дубні». Звісно, тих, хто планує довгострокове проживання в місті та готовий своєю працею створювати тут додану вартість.