Запрацювало чергове тимчасове модульне містечко, зведене в Україні за підтримки уряду Польщі, яка разом з іншими міжнародними партнерами в такий складний для нашої держави час надає підтримку українським біженцям та долучається до розміщення внутрішніх переселенців на території України.

Відкриваючи модуль «Дубки» в місті-герої Ірпінь на Київщині, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов висловив сподівання, що умови, створені в ньому, будуть комфортними і сподобаються ірпінцям.

«Відверто поспілкувався з мешканцями щодо їхніх нагальних проблем і потреб. Допомогти розв’язати ці проблеми — наш обов’язок. За рік місцева влада та уряд мають забезпечити людей житлом для постійного проживання», — наголосив Олексій Чернишов і щиро подякував Польщі за допомогу.

Містечко в Ірпені, як і ті, що раніше запрацювали у Львові, Бородянці, Бучі та Макарові, складається з 88 житлових модулів, розрахованих на 352 особи. Є туалетні й душові кімнати (окремо чоловічі та жіночі), їдальні та інші зони загального користування. Утримання містечок бере на себе місцева влада. Це містечка для осіб, які втратили житло внаслідок бойових дій. Перелік людей для заселення формують громади.

«У модулі в Ірпені вперше додано багато елементів, важливих для комфорту: бібліотека — навчальна зала з ноутбуками для уроків та за потреби офлайн-навчання; кардіозона із тренажерами та іншим спортобладнанням; вулична фітнес-зона, пандуси, альтанки. Робитимемо все, щоб ці нововведення за змогою були і в наступних містечках», — каже міністр.

За його словами, нині фокус — на деокупованих громадах, бо саме такі модулі потрібні громадам для тих, кого ворог позбавив житла. І уряд нині активно напрацьовує середньострокові та довгострокові варіанти розв’язання житлових проблем та відновлення пошкодженого житлового фонду на деокупованих територіях.