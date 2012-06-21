Міжнародний олімпійський комітет розпочав офіційне розслідування тверджень про те, що Білорусь намагалася насильно відправити з Токіо до Мінська бігунку Христину Тимановську.

Про це повідомляє ВВС.

«Нам необхідно встановити всі факти. На що може знадобитися час», - сказав представник МОК Марк Адамс. - А поки що наша перша турбота - це спортсмен».

24-річна Христина Тимановська отримала гуманітарну візу від Польщі і зараз знаходиться в її посольстві в Токіо. За словами її прихильників, очікується, що спортсменка залишить Японію в середу.

Раніше стало відомо, що Тимановську, яка 2 серпня мала взяти участь у кваліфікаційному забігу на 200 метрів у Токіо, намагалися вивезти до Білорусі проти її волі.

Напередодні спортсменка різко розкритикувала білоруське спортивне начальство, яке поставило її для участі в естафеті 4 по 400 метрів без її відома. Легкоатлетку терміново відвезли з речами в аеропорт, проте там Тимановська заявила, що боїться повертатися додому, тому що її можуть ув'язнити.