Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що санкції, накладені на російських та білоруських спортсменів через повномасштабне вторгнення рф в Україну, залишаються в силі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві МОК до першої річниці російсько-української війни.

«МОК найрішучіше засудив цю безглузду війну в день вторгнення (рф – ред.). Оскільки після року кровопролиття війни не видно її кінця, МОК знову засуджує російсько-українську війну, яка є грубим порушенням Олімпійського перемир’я, яке діяло на той час, і Олімпійської хартії. З цієї причини МОК ввів безпрецедентні санкції проти російських і білоруських держав і урядів, які несуть виключну відповідальність за цю війну: жодних міжнародних спортивних заходів у росії та білорусі; відсутність прапора, гімну чи інших національних символів; і жодних урядових чи державних службовців, акредитованих на будь-які міжнародні спортивні заходи. Ці санкції були введені в дію у лютому 2022 року, а потім були додатково посилені та підтверджені нещодавнім Олімпійським самітом 9 грудня 2022 року. Вони залишаються в силі», - заявили у Комітеті.

Водночас МОКпідтверджує свою непохитну солідарність з українськими спортсменами, які день за днем стикаються з неймовірними труднощами.

Зазначається, що МОК вже утричі збільшив свій Фонд солідарності для України, щоб її спортсмени мали повну підтримку для подолання величезних труднощів у здійсненні своїх олімпійських мрій.

У Комітеті додали, що близько 3 000 українських спортсменів уже скористалися допомогою, яку Фонд солідарності МОК надає через Національний олімпійський комітет України.

«Ці зусилля мають форму не лише фінансової допомоги, а й матеріально-технічної підтримки та забезпечення того, щоб українські спортсмени могли продовжувати брати участь у змаганнях, серед іншого, надаючи їм підтримку в поїздках, з приміщеннями для тренувань, проживання, обладнання та форму», - зазначили в МОК.

Нагадаємо, міністри спорту понад 30 країн звернулися до МОК із закликом утриматися від повернення спортсменів з росії й білорусі до участі у наступній Олімпіаді- навіть під нейтральним прапором.