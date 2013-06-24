Вчора, 16 січня 2022 року, Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет разом із Президентом ГО «Інститут професійних кваліфікацій» Олексієм Мірошниченком підписали Меморандум про співпрацю, щоб налагоджувати співпрацю з громадськістю та розвивати державно-приватне партнерство. Про це повідомляє Урядовий портал.

«На жаль, щодня майже в кожному куточку України ворог завдає великих руйнувань. В окремих містах і селах не залишилося жодної вцілілої будівлі. Тому одним із наших пріоритетних напрямів є створення умов для підготовки першокласних фахівців робітничих професій, яких будуть активно залучати до відновлення та відбудови України після Перемоги», – зазначивСергій Шкарлет.

Передбачено об’єднання зусиль для розвитку професійної (професійно-технічної) освіти та забезпечення підготовки кваліфікованих кадрів для економіки України.

Серед основних напрямів співпраці: