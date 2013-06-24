Вчора, 8 серпня 2022 року, відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння між МОН та Відділом видавництва та оцінювання Кембриджського університету. Про це повідомляє Урядовий портал.

Угода, підписана Міністром освіти і науки Сергієм Шкарлетом та виконавчою директоркою департаменту освітнього партнерства Кембриджського університету Джейн Манн, закріплює співпрацю між освітянами Центру видавництва та оцінювання Кембриджського університету.

«Підписання Меморандуму відкриє нові шляхи для подальшої співпраці у галузі освіти та стане початком багатьох добрих справ в академічних сферах України та Великої Британії», – зазначив Сергій Шкарлет.

Після зустрічі Міністра з представниками університету в Лондоні, яка відбулася в травні 2022 року, українські та кембриджські експерти розпочали активне розроблення цієї програми.

Угода передбачає:

створення карт навчання для систем освіти країн, які приймають українців;

допомогу в реєстрації результатів навчання кожної дитини;

надання постійної підтримки вчителям.

Запропонована британськими колегами технологія створення карт, що зображують відмінності між національними освітніми програмами, спрямована на допомогу іноземним викладачам оцінити об‘єктивний рівень освіти учнів і студентів, а також посприяти учням та студентам у полегшенні перехідного процесу в навчанні.

Ці карти також стануть у пригоді під час повернення українських дітей, адже допоможуть нашим викладачам зрозуміти досягнутий прогрес у навчанні залежно від того, в якій країні перебували українські учні та студенти.

Меморандум між МОН та Кембриджем закладає основу для інституційної співпраці в реалізації програми. Кожен крок вимагає підтримки урядів, партнерів та донорів.

Департамент освітнього партнерства Кембриджського університету досліджує можливості та вітає надходження пропозицій щодо різних джерел трансформаційного фінансування, яке перетворило б зазначені цілі на реальність.

«Цей план зможе вплинути на мільйони людей. Українські вчителі та діти знатимуть, з чого починати навчання, коли повернуться додому. Уряд зможе визначити проблемні питання, на які варто звернути увагу в освіті в усій країні. Також, якщо молодь зможе продовжити розвивати основні навички й спроможності, Україна матиме необхідний людський капітал для відбудови країни», – сказала Джейн Манн, виконавча директорка департаменту освітнього партнерства Кембриджського університету.

Угода ґрунтується на підтримці та партнерстві Кембриджа з українськими освітянами та здобувачами освіти, серед яких студенти медичних ЗВО, які прибули для проходження клінічної практики в цьому університеті. У ній також використано напрацювання, отримані під час роботи з переміщеними особами по всьому світу.

«Кембридж солідарний з Україною. І не лише під час війни, а й після неї, коли Україна відновлюватиметься. Ми готові вживати сміливих колективних заходів, щоб використати всі можливості Кембриджа для допомоги тим, хто її найбільше потребує. Ця програма змінить життя багатьох дітей в Україні й матиме величезний позитивний вплив на їхнє майбутнє», – сказав віцеканцлер Кембриджського університету професор Стівен Дж. Туп.

Нагадаємо, Сергій Шкарлет ознайомився зі станом готовності закладів освіти Чернігівщини до нового навчального року та взяв участь у відкритті лабораторії інновацій.