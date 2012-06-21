На 1 липня видатки загального фонду держбюджету на оплату праці освітян профінансовано вчасно і в повному обсязі. Освітню субвенцію надано з держбюджету місцевим бюджетам і спрямовано на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

Залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення — на оплату праці з нарахуваннями. Цього року освітня субвенція становитиме 98 978 993,8 гривні. Залишки на 01.06.2021 — 6 938 074 гривні.

МОН спільно з департаментами (управліннями) освіти і науки облдержадміністрацій відстежує кошти й вживає заходів для вчасної виплати заробітних плат педагогам шкіл. У міністерстві звертають увагу обласних, міських, селищних і сільських рад територіальних громад на необхідність оперативного розподілу коштів для вчасної виплати педагогам заробленого.