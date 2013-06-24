У межах робочої поїздки Донецькою областю Президент Володимир Зеленський ознайомився з порядком несення служби Морською охороною Державної прикордонної служби в акваторії Азовського моря. Він вийшов у море на борту пошуково-рятувального судна «Капітан Чусов», де слухав інформацію про виконання завдань підрозділами Морської охорони в українській частині вод Азовського моря.

Судно «Капітан Чусов» наблизилося до суден, які несуть бойове чергування, — корабля Морської охорони Державної прикордонної служби «Донбас» і малого броньованого катера Військово-Морських сил ЗСУ «Лубни». Коли їхній особовий склад вишикувався на верхній палубі, Президент привітав військовослужбовців і подякував їм за службу, повідомляє пресслужба ОПУ. Начальник регіонального управління Морської охорони ДПСУ Олег Костур на згадку вручив главі держави сувенір — пам’ятний знак Морської охорони. Згодом Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема Станиці Луганської.