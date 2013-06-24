Днями на одному з полігонів бойової підготовки поблизу адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим відбулися батальйонні тактичні навчання з бойовою стрільбою та залученням авіації. До них було залучено батальйон морської піхоти, посилений танковою ротою та підрозділом вертольотів армійської авіації, повідомляє відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.

За легендою навчань, передовий підрозділ за підтримки армійської авіації дав відсіч загону морської піхоти умовного супротивника, що намагався прорвати оборону. Морські піхотинці за підтримки танків і артилерії унеможливили просування основних сил ворога вглиб оборони.

Успішно виконавши бойове завдання, військові вміло здійснили рейдові дії, зайняли панівні висоти та відкинули сили умовного супротивника.

За словами командувача об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, тактичні навчання — невід’ємна складова процесу підтримання боєздатності підрозділів. Під час тренувань особовий склад здобув практику ведення бою, а командири всіх ланок опрацювали взаємодію в умовах, наближених до бойових.

Їхня головна мета полягала у тому, щоб кожен на своєму місці приймав своєчасні та обґрунтовані рішення. Саме тому завданням навчань була перевірка рівня підготовки офіцерів, сержантів і солдатів, а також формування у них високих морально-психологічних якостей.

«Протягом усіх маневрів дещо корегували та вносили поправки командирам. Але для цього й існують навчання, щоб у справжньому бою уникнути помилок. Військові, що брали участь у тренуванні, з поставленими завданнями впоралися. Мети тренування досягнуто», –– наголосив Сергій Наєв.

До речі, днями в акваторії Чорного моря кораблі українських ВМС взяли участь у тренуваннях типу PASSEX з кораблями ВМС США, Республіки Туреччина та Румунії. Було відпрацьовано елементи з тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва із використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку тощо.

Постійна участь сил українського флоту в тренуваннях типу PASSEX сприяє не лише досягненню взаємної сумісності та опануванню стандартів НАТО, а й значно посилює безпеку в Чорноморському басейні.