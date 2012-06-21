Прем’єр-міністр Денис Шмигаль узяв участь у фінальній презентації концепцій інтеграційних проєктів у межах реалізації проєкту «Івано-Франківщина та Донеччина будують мости співпраці», повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.
«В Україні з’являється все більше ініціативних громад, які роблять правильні і корисні речі для держави. Єднати українців та прокладати мости співпраці між регіонами — це ключові речі, що роблять нашу державу успішною. Саме коаліція громадянського суспільства, бізнесу, центральної та місцевої влади є основою для реалізації сотень проєктів у всій країні, які спрямовані на покращення життя наших громадян. Тому хочу висловити свою щиру підтримку команді проєкту в його стратегічній діяльності», — зазначив Прем’єр-міністр.
Денис Шмигаль підкреслив, що це один із проєктів, які варто брати за приклад іншим регіонам та розвивати надалі. Ініціативи, які обговорюють у межах спільних дискусій, за його словами, мають отримати практичну реалізацію, а співпраця регіонів має розширюватися на нові галузі.
Прем’єр-міністр наголосив, що вкрай важливо налагодити системне співробітництво між двома областями для подолання стереотипів та сформувати загальноукраїнську солідарність між регіонами.
У заході взяли участь тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, директор місії USAID в Україні і Білорусі Джим Хоуп, голова Донецької облдержадміністрації — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук.
ДОВІДКА «УК»
Проєкт «Івано-Франківщина та Донеччина будують мости співпраці» реалізували впродовж лютого — червня 2021 року. Його мета — розвиток територій та поліпшення добробуту населення через розроблення й імплементацію спільних міжрегіональних проєктів у соціальній, торговельно-економічній, науково-технічній і культурній галузях між Івано-Франківською і Донецькою областями.
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