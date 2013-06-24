Майже щоденно Міністерство охорони здоров’я евакуює з найгарячіших точок України дорослих і дітей із пораненнями, опіками та іншими тяжкими захворюваннями, які складно або неможливо лікувати в Україні через умови, спричинені військовою агресією рф. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відправлення постраждалих українців на лікування за межі країни відбувається за скеруванням закладів охорони здоров'я, зверненнями громадських організацій за підтримки Міністерства закордонних справ і Державної прикордонної служби України, Укрзалізниці.

Алгоритм медичної евакуації за кордон відпрацьований МОЗ і має працювати дуже чітко. Саме на департаменти охорони здоров'я обласних військових адміністрацій покладається відповідальність щодо підготовки та подання до МОЗ необхідного пакету документівдля направлення громадян України за кордон на лікування. Про це повідомила Ірина Микичак під час селекторної наради з керівниками структурних підрозділів охорони здоров’я обласних військових адміністрацій.

«Завдяки злагодженій співпраці всіх учасників такого важливого процесу медичної евакуації на сьогодні нам вдається рятувати людей з найгарячіших точок бойових дій та транспортувати їх до спеціалізованих клінік, де вони отримують необхідне лікування та профільну допомогу. Міністерство охорони здоров’я координує питання підготовки пацієнтів до транспортування та спільно з колегами з базових лікарень у Львові, Ужгороді та Чернівцях організовує подальшу медичну евакуацію, — зазначила заступник Міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак. — Нам важливо донести інформацію до кожного медзакладу й до громадян про те, що завдяки міжнародним партнерам МОЗ забезпечує безперебійне надання безоплатної складної спеціалізованої допомоги усім, хто її потребує. Ми тримаємо руку на пульсі та контролюємо те, як це відбувається».

Заступник Міністра додала, що профільну спеціалізовану клініку в одній із країн ЄС для лікування і реабілітації українців визначають через електронну систему екстреного реагування Єврокомісії.

Після цього міжнародні партнери у взаємодії зі службою екстреної медичної допомоги МОЗ України забезпечують транспортування пацієнтів від лікарні у прифронтовій території через львівський медичний хаб до аеродромів в Польщі. Далі естафету підхоплюють повітряні госпіталі, які транспортують пацієнтів вже безпосередньо до європейських клінік.

Внесок українських медиків у боротьбу за Україну важко переоцінити. На них нині лежить значне фізичне і психологічне навантаження. Щоб їх підтримати, МОЗ із вдячністю приймає солідарну допомогу у лікуванні наших громадян від Єврокомісії, Міністерств охорони здоров'я та закордонних клінік.

Нагадуємо, що зараз налагоджено два напрями евакуації. Перший напрям — через співпрацю МОЗ із Єврокомісією. Другий — евакуація дітей з онкологічними захворюваннями з України до Польщі.

Працюємо. Вистоїмо. Переможемо