Підготовлений – значить захищений! Нагадуємо рекомендації з надання домедичної допомоги в умовах військового стану для цивільних осіб.Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

  1. Надавайте допомогу лише за умови, що це безпечно для вас. Власна безпека – пріоритет. Для цього огляньте місце події та переконайтесь, що вам нічого не загрожує.
  2. Якщо маєте можливість, перемістіть постраждалого у більш безпечне місце.
  3. Оцініть стан постраждалого. Перевірте, чи він у свідомості, чи дихає. Можна звернутись до людини із запитанням, щоб визначити чи вона у свідомості. Не натискайте на частини тіла пораненого для того, щоб визначити його стан. Нормальне дихання – це не менше 2-3 видихів за період часу, коли ви можете вголос порахувати від 501 до 510 (10 сек). Якщо постраждалий у свідомості, то нагальної необхідності перевіряти пульс та дихання одразу немає.
  4. Зверніться за номером «103» для виклику бригади екстреної медичної допомоги. Якщо необхідно, то зверніться до інших екстрених служб (поліція, ДСНС).
  5. Зупиніть критичні кровотечі. Для цього використайте кровоспинний джгут/турнікет чи тугу пов’язку. Накладайте кровоспинний джгут/турнікет на кінцівку максимально високо. Правильно накладений кровоспинний джуг/турнікет передбачає, що кровотеча зупинена. Також потрібно зафіксувати час його накладення. За відсутності засобів для зупинки кровотечі, тисніть на рану. Важливо: НЕ переставайте тиснути на рану до приїзду медиків чи накладення кровоспинного джгута/турнікета. 
  6. Забезпечте прохідність дихальних шляхів. Якщо у постраждалого в роті є видимі сторонні предмети, рвотні маси, приберіть їх для відновлення прохідності дихальних шляхів.
  7. Якщо навіть після зупинки кровотечі та забезпечення прохідності дихальних шляхів у пораненого не з’явились ознаки життя, варто розпочинати серцево-легеневу реанімацію (СЛР). Для СЛР покладіть постраждалого на спину. Натискайте посеред грудної клітини двома руками: основу однієї долоні накрийте другою долонею. Глибина натискання має становити 5-6 см. Частота натискань має складати 100-120 на хвилину.
  8. Якщо постраждалий без свідомості, тримайте його у стабільному боковому положенні до приїзду медиків.Не залишайте постраждалого самого. Навіть якщо ви зупинили кровотечу, поранений у свідомості може захотіти зняти джгут чи турнікет, адже йому боляче.