Підготовлений – значить захищений! Нагадуємо рекомендації з надання домедичної допомоги в умовах військового стану для цивільних осіб.Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
- Надавайте допомогу лише за умови, що це безпечно для вас. Власна безпека – пріоритет. Для цього огляньте місце події та переконайтесь, що вам нічого не загрожує.
- Якщо маєте можливість, перемістіть постраждалого у більш безпечне місце.
- Оцініть стан постраждалого. Перевірте, чи він у свідомості, чи дихає. Можна звернутись до людини із запитанням, щоб визначити чи вона у свідомості. Не натискайте на частини тіла пораненого для того, щоб визначити його стан. Нормальне дихання – це не менше 2-3 видихів за період часу, коли ви можете вголос порахувати від 501 до 510 (10 сек). Якщо постраждалий у свідомості, то нагальної необхідності перевіряти пульс та дихання одразу немає.
- Зверніться за номером «103» для виклику бригади екстреної медичної допомоги. Якщо необхідно, то зверніться до інших екстрених служб (поліція, ДСНС).
- Зупиніть критичні кровотечі. Для цього використайте кровоспинний джгут/турнікет чи тугу пов’язку. Накладайте кровоспинний джгут/турнікет на кінцівку максимально високо. Правильно накладений кровоспинний джуг/турнікет передбачає, що кровотеча зупинена. Також потрібно зафіксувати час його накладення. За відсутності засобів для зупинки кровотечі, тисніть на рану. Важливо: НЕ переставайте тиснути на рану до приїзду медиків чи накладення кровоспинного джгута/турнікета.
- Забезпечте прохідність дихальних шляхів. Якщо у постраждалого в роті є видимі сторонні предмети, рвотні маси, приберіть їх для відновлення прохідності дихальних шляхів.
- Якщо навіть після зупинки кровотечі та забезпечення прохідності дихальних шляхів у пораненого не з’явились ознаки життя, варто розпочинати серцево-легеневу реанімацію (СЛР). Для СЛР покладіть постраждалого на спину. Натискайте посеред грудної клітини двома руками: основу однієї долоні накрийте другою долонею. Глибина натискання має становити 5-6 см. Частота натискань має складати 100-120 на хвилину.
- Якщо постраждалий без свідомості, тримайте його у стабільному боковому положенні до приїзду медиків.Не залишайте постраждалого самого. Навіть якщо ви зупинили кровотечу, поранений у свідомості може захотіти зняти джгут чи турнікет, адже йому боляче.