У нашій країні з’явилися шахрайські схеми, під час втілення яких зловмисники від імені Міністерства охорони здоров’я намагаються вивідати у співгромадян номери банківських карток та інші персональні дані під приводом нібито виплати ковідної тисячі за вакцинацію проти COVID-19.

«Хочу звернути увагу на появу нових методів виманювання коштів шахраями. Вони від імені Міністерства охорони здоров’я надсилають інформацію із проханням надіслати номер карти та інші персональні дані для отримання тисячі гривень за повний курс щеплення. Запевняю, що від імені міністерства жодних повідомлень не формували і не надсилали громадянам», — цитує Укрінформ слова профільного міністра Віктора Ляшка.

Міністр наголосив, що програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину «еПідтримка» розпочнеться 19 грудня. Механізм отримання фінансової допомоги — онлайн через мобільний додаток «Дія». Тож людей укотре закликають бути пильними й не вірити жодним обіцянкам невідомих осіб.