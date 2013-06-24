Міністерство охорони здоров’я України продовжує отримувати гуманітарну допомогу від урядів та міністерств різних країн, міжнародних благодійних організацій. Також від фондів, створених українським бізнесом, який у такий спосіб виявляє свою соціальну відповідальність. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Цього разу МОЗ отримало матеріальну підтримку, що включає:
- 64 апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) для інтенсивної терапії,
- 25 інкубаторів для новонароджених,
- 160 палет різних ліків,
- 8 палет антитромботичних препаратів (еноксапарин),
- 2 палети імуносупресантів,
- 130 одиниць портативних наборів для перевірки якості води,
- 70 палет засобів індивідуального захисту,
- 17 палет антибактеріальних засобів (меропенем, цефтріаксон),
- 80 палет шприців.
Згадана гуманітарна допомога надана: ЮНІСЕФ, Урядовим агентством стратегічних резервів Польщі, однією з провідних світових фармацевтичних корпорацій Sanofi, міжнародними компаніями Direct Relief і Crown Agents, Румунським хабом, Благодійним фондом Віктора Лещинського, громадською організацією «Об’єднана поміч Україні».
«Світ – це єдиний живий організм, де криза в одному його кінці викликає реакцію в іншому. Ми дякуємо іноземним партнерам. Дякуємо й партнерам українським, які демонструють відповідальність перед нашим суспільством», – говорить заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.
Минулого разу допомога партнерів складалася, зокрема, з інкубаторів, апаратів ЕКГ, моніторів пацієнта, електрогенераторів.