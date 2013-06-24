Міністерство охорони здоров’я України продовжує отримувати гуманітарну допомогу від урядів та міністерств різних країн, міжнародних благодійних організацій. Також від фондів, створених українським бізнесом, який у такий спосіб виявляє свою соціальну відповідальність. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Цього разу МОЗ отримало матеріальну підтримку, що включає:

64 апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) для інтенсивної терапії,

25 інкубаторів для новонароджених,

160 палет різних ліків,

8 палет антитромботичних препаратів (еноксапарин),

2 палети імуносупресантів,

130 одиниць портативних наборів для перевірки якості води,

70 палет засобів індивідуального захисту,

17 палет антибактеріальних засобів (меропенем, цефтріаксон),

80 палет шприців.

Згадана гуманітарна допомога надана: ЮНІСЕФ, Урядовим агентством стратегічних резервів Польщі, однією з провідних світових фармацевтичних корпорацій Sanofi, міжнародними компаніями Direct Relief і Crown Agents, Румунським хабом, Благодійним фондом Віктора Лещинського, громадською організацією «Об’єднана поміч Україні».

«Світ – це єдиний живий організм, де криза в одному його кінці викликає реакцію в іншому. Ми дякуємо іноземним партнерам. Дякуємо й партнерам українським, які демонструють відповідальність перед нашим суспільством», – говорить заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Минулого разу допомога партнерів складалася, зокрема, з інкубаторів, апаратів ЕКГ, моніторів пацієнта, електрогенераторів.