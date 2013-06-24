Попри те, що повномасштабна війна в Україні триває сьомий місяць, чимало закордонних партнерів повторюють, що підтримуватимуть Україну аж до Перемоги. Про це свідчить також регулярність надання медичної гуманітарної допомоги. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Цього разу вона надійшла від Урядового агентства стратегічних резервів Польщі, компаній Bayer та Merck, а також Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Слід зазначити, що згадані інституції надають підтримку у вигляді медикаментів та обладнання регулярно.

Зокрема надійшло:

600 000 доз вакцини проти поліомієліту;

70 000 доз вакцини проти правця і дифтерії;

10 систем телемедичних (In Touch Health);

30 холодильників;

146 палет вітамінних комплексів;

палета противірусних засобів для системного застосування.

«Допомога наших союзників та партнерів задовольняє актуальні потреби найперше медзакладів у прифронтовій зоні, а, отже, конкретних пацієнтів. Тому є ефективною, адресною. Вкотре дякуємо нашим добродіям!», – говорить заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.