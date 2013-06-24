Міністерство охорони здоров’я продовжує отримувати підтримку сфери охорони здоров’я. Так, упродовж цього тижня на склади МОЗ від різних донорів та благодійних організацій прибуло:
- 8 автомобілів швидкої допомоги;
- 37 апаратів зовнішньої фіксації;
- 8 біохімічних аналізаторів крові;
- 3 пересувні рентгенівські апарати;
- 10 цифрових портативних рентгенографічних апаратів;
- 16 електрогенераторів;
- 3000 гемостатичних (кровоспинних) бинтів;
- 12000 тактичних аптечок;
- 34 тонни ліків в асортименті;
- 1 тонна антинеопластичних засобів;
- 13 тонн експрес-тестів на антиген COVID-19;
- 600 тонн засобів індивідуального захисту.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Основними постачальниками допомоги стали: уряди Великої Британії, Люксембургу, Чехії, Урядове агентство стратегічних резервів Польщі, Міністерство охорони здоров’я Німеччини, Кризовий центр Міністерства закордонних справ Франції, міжнародна компанія “CrownAgents”, японська компанія “FujifilmCorporation”, Товариство Червоного Хреста України, благодійний Фонд Київської школи економіки, американська компанія «Abbvie».
Дякуємо всім організаціям та урядам країн, що підтримують наші заклади охорони здоров’я у воєнний стан. Перемога буде за нами!