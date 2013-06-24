На 23 вересня принаймні однією дозою від COVID-19 вакциновано 80% медиків і 62% освітян, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, він додав, що темпи вакцинації у країні за останні кілька тижнів трохи просіли. Поточний рівень вакцинації в середньому становить 107 тисяч щеплень за добу. Однак нині темпи нарощуються: за останній тиждень +22% до вакцинації першою дозою. Відновлення темпів зростання вакцинації очікується у вересні-жовтні.

Ігор Кузін зазначив, що наступного тижня заплановано затвердити перелік професій, для яких вакцинація буде обов’язковою. МОЗ за дорученням уряду розробляє перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягатимуть обов’язковим профілактичним щепленням від COVID-19. У нього внесуть працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також працівників місцевих держадміністрацій.