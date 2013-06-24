Україна зробила ще один крок до отримання фінансування в рамках програми EU4Health. МОЗ подало заявки на участь у прямих грантах та грантах спільної дії для державних установ ЄС за низкою важливих напрямів. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Серед визначених пріоритетів – впровадження заходів антимікробної резистентності, профілактика онкологічних та серцево-судинних захворювань, нові політики у сфері крові тканин і клітин, використання даних в інформаційних системах охорони здоров’я та їх інтеграція, зокрема.
На початку 2023 року всі заявки будуть розглянуті та оцінені європейською стороною. Україна, зі свого боку, долучиться до засідання комісійного органу ЄС, який розглядатиме пріоритетні напрями роботи в межах програми EU4health.
Україна подала свої пропозиції за наступними напрямами:
Прямі гранти спільної дії:
- впровадження заходів антимікробної резистентності у державах-членах (50 млн євро);
- рак та неінфекційні захворювання, профілактика — дія на чинники здоров’я (75 млн євро);
- профілактика неінфекційних та серцево-судинних захворювань, діабету (55 млн євро);
- підтримка ERN (європейських довідкових мереж), інтеграція до національних систем охорони здоров’я держав-членів (11,2 млн євро);
- збільшення потенціалу розбудови регуляторної мережі лікарських засобів ЄС (8 млн євро);
- пілотування нової моделі підходу до оцінки та авторизації нової крові, тканин і клітин (1,5 млн євро);
- зміцнення ринку та нагляд за медичними виробами та медичними пристроями in vitro (4 млн євро);
- підготовчі дії для європейського простору даних охорони здоров'я; первинне використання даних (для охорони здоров’я) і повторне використання даних (4 млн євро).
Прямі гранти:
- розширення інфраструктури цифрових послуг MyHealth@EU (eHDSI) новими послугами та іншим державам-членам – 30 млн євро;
- налаштування послуг органами доступу до даних про здоров’я – вторинне використання даних про здоров’я – 30 млн євро;
- створення скоординованої системи епіднагляду в рамках підходу Єдиного здоров’я для транскордонних патогенів, які загрожують ЄС – 20 млн євро.
Окрім прямих грантів та грантів спільної дії, програма EU4Health має грантові пропозиції для наукових та навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, лікарень, приватних закладів і організацій, громадських та пацієнтських організацій тощо.
Старт подання заявок на грантові пропозиції розпочнеться наприкінці вересня 2022 року.
Нагадаємо, напередодні під час зустрічі Комісії ЄС з представниками українського уряду, міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком було підписано угоду про приєднання України до програми EU4Health.