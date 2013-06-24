Наступний опалювальний сезон експерти й урядовці характеризують як дуже складний та непередбачуваний. Він буде першим у час активної фази восьмирічної війни з росією.

«Урядовий кур’єр» аналізує особливості цього періоду та виклики, з якими доведеться боротися пересічним українцям під час подачі тепла та електроенергії. Ми попросили експертів надати нетривіальні поради, як упоратися із труднощами.