У межах ініціативи першої леді Олени Зеленської з фандрейзингу коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги вже придбані перші 24 реанімобілі. Незабаром вони поїдуть рятувати життя в Запорізьку, Миколаївську, Рівненську, Сумську, Харківську, Чернігівську, Одеську області. Про це повідомляє Урядовий портал.

Нещодавно, 23 липня, відбувся другий Саміт перших леді та джентельменів. Головною метою проведення заходу стало обговорення повоєнного майбутнього нашої країни та світу, а також збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги для України.

З цією метою напередодні Саміту було відкрито збір коштів на фандрейзинговій платформі UNITED24. Станом на зараз зібрано 220 млн гривень. На частину цих коштів, а саме на 52,8 млн гривень, ДП «Медичні закупівлі України», придбало перші 24 реанімобілі. Незабаром вони будуть передані закладам екстреної медичної допомоги 7 областей.

«Щодня наші медики рятують життя тисячам українців, бригади екстреної медичної допомоги першими прибувають на місце події та роблять все необхідне, щоб допомогти. У той же час ворог не припиняє атакувати наші лікарні та «швидкі», щотижня ми маємо втрати, зокрема і в автопарку «екстренки», особливо у прифронтових областях та там, де відбуваються активні бойові дії. Тож придбані швидкі будуть скеровані у прифронтові регіони та регіони, що активно залучаються для надання медичної допомоги пораненим», - зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Ці автівки обладнані всім необхідним, щоб швидко й безпечно доправити важкопоранених до лікарні: кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень.

Збір коштів на реанімобілі триває на сайті UNITED24. Долучитися може кожен охочий.