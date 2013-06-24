Регулювання фармацевтичної галузі України поступово переходить на стандарти ЄС. У 2022 році Парламент ухвалив новий Закон України «Про лікарські засоби», який, зокрема, спрямований на запобігання обігу фальсифікованих ліків. Про це повідомляє Урядовий портал.

Одним із кроків на цьому шляху стане впровадження системи верифікації лікарських засобів в Україні з 2D-кодуванням.

Так, Міністерство охорони здоров’я спільно з проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців» (SAFEMed) розробили дорожню карту з запуску цієї системи в Україні, що вже була презентована представникам асоціацій та бізнес-сектору.

Цього разу зупинилися на її деталізації, а саме: реалізації цьогоріч, опрацювавши коментарі, зауваження, побажання, озвучені бізнес-спільнотою восени торік. Так, на 2023 рік заплановано:

підписання Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між МОЗ та суб’єктами ринку;

фіналізація та прийняття постанови Кабінету Міністрів України, яка регулюватиме питання верифікації лікарських засобів з 2D-кодуванням;

створення Національної організації верифікації лікарських засобів (НОВЛЗ);

комунікація з Єврокомісією щодо приєднання до Єврохабу.

На запит МОЗ також були надані від Європейської медичної організації з верифікації (EMVO) відповіді на питання, що виникли в процесі роботи над проєктами документів.

«Підроблені лікарські засоби є проблемою в усьому світі, що створює значну загрозу здоров’ю та безпеці людей. Міністерство охорони здоров’я підтримує впровадження надійної та ефективної системи, що дозволить запобігти надходженню підроблених ліків на ринок», — зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час онлайн-зустрічі з представниками профільних асоціацій та стейкхолдерами щодо впровадження системи верифікації лікарських засобів з 2D-кодуванням.

Запровадження системи верифікації лікарських засобів в Україні є надзвичайно важливим для безпеки та якості лікарських препаратів для пацієнтів, захисту інтересів усіх зацікавлених сторін.

Прикметно, що попри війну Україна продовжує вдосконалювати свою систему охорони здоров’я. Отож, консультації з учасниками ринку з метою імплементації впровадження якісної і дієвої системи 2D-кодування ліків в Україні триватимуть.

«Для впровадження нової системи верифікації ліків потрібна якісна організаційна підготовка як з боку держави, так і з боку бізнесу. Тож спільна робота триває. Це дуже важливий інструмент у багатьох країнах для гарантування якості препаратів і запобігання розповсюдженню фальсифікату», — зазначила заступник Міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.