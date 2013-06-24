Розроблено 5 нових нормативно-правових актів та вносяться зміни до 9 тих, що діють – про це команда Міністерства охорони здоров’я на чолі з Міністром Віктором Ляшком поінформувала на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування. Йдеться як про накази самого МОЗ, так і про постанови Кабінету Міністрів України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За законом, МОЗ мало три місяці для підготовки документів.

«Прийняття Закону про використання ліків на основі медичного канабісу стало великою перемогою, але водночас – і початком великої роботи нашої команди над тим, щоби всі проголосовані норми могли запрацювати. Ми маємо врегулювати багато питань, як-от визначення правил виготовлення ліків із рослинної субстанції канабісу, призначення ліків і виписування електронних рецептів, запровадження електронної системи обліку, проведення лабораторних досліджень зразків рослин канабісу тощо. Наразі проєкти документів вже розроблено і ми очікуємо, що з дня введення в дію Закону 16 серпня всі механізми регулювання запрацюють. Це дозволить пацієнтам, які потребують ліків на основі канабісу, якомога швидше отримати доступ до них та покращити якість свого життя», — сказав Віктор Ляшко.

Серед іншого МОЗ пропонує запровадити облік на всіх етапах діяльності з медичним канабісом в електронній системі. Йдеться про облік від насіння до відходів (загалом — 14 об’єктів обліку). Щоби здійснювати діяльність, пов’язану з вирощуванням, імпортуванням/експортуванням, виробництвом, перевезенням, зберіганням тощо медичного канабісу, суб’єкт господарювання буде зобов’язаний отримати ліцензію.

Крім того, у запропонованих документах визначені особливості призначення та медичного застосування лікарських засобів, які можуть виготовлятися в аптеках з рослинної субстанції канабісу; розроблений чіткий перелік хвороб і станів, за яких такі ліки можна призначати; форми лікарських засобів, які будуть виготовлятись в умовах аптеки.

Ліки з медичного канабісу, що виготовлятимуть в аптеках, відпускатимуться за електронним рецептом, в якому буде вказуватись лікарська форма та дозування, назви діючих речовин, які входять до їхнього складу.

Народні депутати взяли до відома інформацію, надану МОЗ. Після завершення громадського обговореннярозроблених Міністерством нормативних документів вони будуть внесені на розгляд уряду та після їх затвердження будуть введені в дію одночасно із Законом.

Після прийняття всіх підзаконних нормативно-правових актів МОЗ проведе розʼяснювальні зустрічі для бізнесу та громадськості щодо встановлених регуляторних процедур.

Підкреслюємо — держава суворо контролюватиме обіг ліків на основі канабісу, а використання його у рекреаційних цілях, як і раніше, залишається під забороною.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis)...»у грудні 2023 року.