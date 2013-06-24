МОЗ разом із НСЗУ та міжнародними консультантами із ВООЗ розпочинає роботу над створенням Програми медичних гарантій на наступний рік. Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами першого заступника Міністра охорони здоровʼя Олександра Комаріди, у війну, коли основні видатки державного бюджету акцентовані на оборону, кожна лікарня вже зараз має більш якісно планувати свій бюджет. Зокрема, надходження за пакетами Програми медичних гарантій повинні і надалі покривати фонд заробітної плати, закупівлю ліків та харчування. Окрім того, лікарня має залишати кошти на свій розвиток.

«З початку повномасштабної війни посилення фінансової стійкості кожного медичного закладу залишається одним з головних пріоритетів нашої роботи спільно з НСЗУ та міжнародними партнерами. Тому зараз ми активно працюємо над тим, щоб на 2024 рік створити Програму медичних гарантій, яка дозволить кожному медичному закладу, навіть у разі зменшення фінансування, залишатися фінансово спроможним, а пацієнтам – і надалі отримувати якісні та безоплатні медичні послуги», – зазначив Олександр Комаріда.

Зокрема, в найближчий рік МОЗ з партнерами планує запровадити комплексний моніторинг послуг, які надаються пацієнтам за Програмою медичних гарантій. А також буде проведено ряд навчальних програм для керівників медичних закладів щодо покращення управління фінансами в системі охорони здоровʼя.

«Мета змін в системі охорони здоров‘я - створення єдиного медичного простору для пацієнта. У 2023 договір з НСЗУ підписав Національний інститут раку. Він стає частиною цього єдиного простору. І процес триватиме. Саме в такому ракурсі ми почали роботу над програмою медичних гарантій на 2024. На рік, який має стати роком відновлення країни та її людського потенціалу. І програма медичних гарантій працюватиме на це», - розповіла голова Національної служби здоровʼя України Наталія Гусак.

Програма медичних гарантій на 2024 рік розроблятиметься з урахуванням викликів, які продиктовані війною, та враховуватиме зміни, які будуть запроваджені в рамках наступного (інфраструктурного) етапу медичної реформи.