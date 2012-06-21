Міністерство охорони здоров’я продовжує надавати українцям лише достовірну інформацію щодо ситуації з COVID-19. Про це йшлося на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції.
Так, комунікаційна команда МОЗ та компанія Google домовилися про налаштування офіційної пріоритезації офіційних і достовірних джерел і каналів МОЗ у пошукових запитах щодо ситуації навколо ситуації із COVID-19.
Фахівці МОЗ наголосили, що між міністерством і Google немає ніякого обміну коштами, а отже Google безкоштовно надає МОЗу послуги щодо інформування населення, еквівалент вартості яких – сотні тисяч доларів.
Вони також вкотре закликали українців берегти себе та рідних, дотримуватися самоізоляції максимально, на скільки це можливо, правил гігієни та соціальної дистанції мінімум у півтора метра. А також довіряти лише перевіреній та верифікованій інформації, а це: ВООЗ, МОЗ України та Центр громадського здоров’я (ЦГЗ).
Відділ новин
«Урядового кур’єра»