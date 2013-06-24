Міністерство охорони здоров’я за підтримки Світового банку придбало нову систему (ампліфікатор) для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), яка вже встановлена у референс-лабораторії вірусологічних досліджень Центру громадського здоров’я. Про це повідомляє Урядовий портал.

Новий ампліфікатор дозволить проводити більше досліджень методом ПЛР, що використовується для діагностики вірусних інфекцій, зокрема COVID-19, та дозволяє виявити наявність в організмі вірусу навіть за мінімальної його кількості.

«Ми отримали сучасний ампліфікатор із маркуванням IVD, тобто можливістю його використання для ін-вітро діагностики, що безумовно, важливо під час проведення лабораторних досліджень клінічних зразків хворих, у тому числі на COVID-19. Такі дослідження проводяться не лише для підтвердження діагнозу, а також для первинного скринінгу зразків для подальшого їх секвенування, тобто виявлення мутацій вірусу. З досвіду використання такого обладнання зауважу, що окрім високої точності результатів, такий ампліфікатор дає можливості застосовувати широкий спектр реагентів та витратних матеріалів і підтримувати необхідний темп досліджень», — наголосив заступник Міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Нагадаємо, що завдяки секвенуванню зразків COVID-19 вдалось виявити новий різновид штаму «Омікрон» – ВА.5, який вже з'явився в Україні. Окрім цього, секвенування допомогло визнати нові варіанти коронавірусу: 1 штам ВА.4 у Запорізькій області, 2 штами BF.5 в Івано-Франківській області та Рівненській області.

Партнером МОЗ у спільному зі Світовим банком проекті щодо посилення спроможності ЦГЗ виявляти вірусні інфекції та запобігати їх розповсюдженню є Всесвітня організація охорони здоров’я.