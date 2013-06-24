Сьогодні тисячі медичних працівників щоденно борються за кожен удар серця — у лікарнях, у бомбосховищах, вдома. Українські медики демонструють професіоналізм і неймовірну мужність. Вони продовжують рятувати життя, часто — ризикуючи власним. Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністерство охорони здоров’я України разом із Бюро ВООЗ в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках ініціативи ВООЗ і ЄС щодо розвитку системи охорони здоров’я в Україні розпочинає національну кампанію «Дякуємо серцем». Вона присвячена відважним українським медикам, які вже майже 5 місяців під вибухами й обстрілами надають допомогу тим, хто її потребує.

На сайті проекту — вражаючі історії лікарів і врятованих ними пацієнтів. Це історії про те, як медики тижнями оперували без світла та води, як виїжджали на виклики під свист куль, як приймали пологи у підвалах та бомбосховищах, як билися за життя кожного пацієнта, до останнього подиху.

«Ми хочемо висловити вдячність тим, хто сьогодні тримає не менш важливий фронт — медичний. Кожен день цієї жахливої війни доводить, що синонім до “український медик” — мужність та сміливість. Так було і так буде завжди. Те, що ви робите, часто виходить за межі людських і професійних можливостей. Тому світ має знати кожного українського медика, який невпинно рятує життя на цій кривавій війні, розв'язаній російськими терористами», — розповів Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Українські медичні працівники проявляють стійкість і мужність, продовжуючи надавати необхідну медичну допомогу пацієнтам в умовах війни. ВООЗ визнає їхні надзвичайні зусилля та самовідданість, і разом з Міністерством охорони здоров’я ми запускаємо інформаційну кампанію, аби визнати хоробрість й внесок та підтримати українських медичних працівників», — сказав д-р Ярно Хабіхт, Представник ВООЗ та Глава Бюро ВООЗ в Україні.

На сайті кожен лікар зможе поділитися власною історією, або ж розповісти приклад відважності колег, які за будь-яких умов продовжують рятувати найцінніше — життя та здоров'я українців.

Також у межах проекту «Дякуємо серцем» всі охочі зможуть підтримати медиків, перерахувавши кошти на відновлення медичної системи України. Аби в кожному куточку країни, від Заходу і до Сходу, наші лікарі були забезпечені необхідним обладнанням і медикаментами, які допоможуть рятувати тисячі життів. Зробити внесок можна на фандрейзинговій платформі UNITED24. Завдання фандрейзингової платформи — стати головним вікном для збору пожертв на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та спрямовуються профільними міністерствами на найголовніші потреби.