Багаторічна співпраця Уряду України та Світового банку в підтримці проектів у сфері охорони здоров’я дає очікувані результати. Зокрема, в контексті реформування галузі та покращення матеріально-технічної бази закладів, а також у налагодженні та дотриманні маршрутів пацієнта, насамперед із серцево-судинними та онкологічними захворюваннями. Про це зазначив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час підсумкової онлайн-зустрічі у межах місії Світового банку з підтримки реалізації проектів.Про це повідомляє Урядовий портал.

Нагадаємо, що наразі МОЗ України спільно зі Світовим банком втілює два масштабні проекти за п’ятьма угодами про позику на загальну суму 681,1 млн доларів США.

«Вдячний команді Світового банку за постійну дієву підтримку нашій системі охорони здоров’я України. Ми високо цінуємо багаторічну співпрацю та допомогу у реформуванні системи охорони здоров’я, як під час викликів, спричинених пандемією коронавірусу, так і в цей складний для країни період повномасштабної війни. Країна-терорист прицільно нищить медичну інфраструктуру, вже понад 1000 закладів охорони здоров’я зруйновано, з них - 137 вщент, але наші медики продовжують працювати та дивувати світ своїм героїзмом. Тому подальша співпраця та підтримка від Світового банку для нас надзвичайно важлива, адже навіть в умовах війни ми продовжуємо реформувати та модернізувати медичну сферу”, – наголосив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Один зі спільних зі Світовим банком проектів – «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» – стартував ще у 2015 році. З того часу модернізовано заклади охорони здоров’я у 8 областях України, в тому числі Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській, які сьогодні активно надають допомогу постраждалим від воєнних дій.

Завдяки додатковому фінансуванню цього проекту у 2022 році придбано близько 6 тисяч одиниць критично необхідного медичного обладнання на загальну суму 37,7 млн доларів США. Закупівля відбулась із застосуванням механізму розширеної підтримки впровадження проектів, які фінансуються Світовим банком у сфері охорони здоров’я України, – такого досвіду Україна раніше не мала.

Другий проект, який втілює МОЗ України за підтримки Світового банку, – «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» – дозволяє нашій країні посилювати спроможність в протистоянні хворобі, особливо в умовах повномасштабної війни.

Слід зазначити, що завдяки спільній командній роботі експертів Світового банку, МОЗ та групи впровадження проектів реалізація спільних проектів вийшла на якісно новий рівень. Так, реструктуризація поточних проектів та запуск нових стали можливими навіть в умовах воєнного стану. Зокрема, угода про додаткове фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» була підписана 8 березня цього року, тобто вже після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Під час розмови, регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі висловив захоплення роботою команди Міністерства охорони здоров’я та українських медиків за таких складних обставин і підтвердив готовність продовжувати співпрацю, зважаючи на значну потребу медичної сфери України в цей складний час.

За оцінкою Світового банку, потреби України в необхідних інвестиціях на відновлення уже оцінюються на рівні 15 млрд доларів США, з яких 1 млрд – це термінові потреби. І вже є попереднє повідомлення про можливість отримання грантової підтримки за програмою GFF (Global Financing Facility) для сектору охорони здоров’я України.

Зі свого боку МОЗ вже представило Світовому банкові стратегічне бачення щодо спрямування коштів на критичні потреби галузі під час війни. Стратегія відновлення фокусується не лише на відбудові зруйнованої інфраструктури, а й враховує можливість інвестувати кошти у вцілілі об’єкти у межах госпітальних округів, щоб забезпечити вищу якість та ефективність медичної допомоги населенню.

Зокрема, серед пріоритетних напрямів роботи Міністерства:

Розвиток первинної ланки медико-санітарної допомоги. Два роки протидії COVID-19 і сім місяців протистояння широкомасштабному вторгненню, безсумнівно, негативно впливають на раннє виявлення онкологічних захворювань, серцево-судинних та деяких інфекційних хвороб, зокрема туберкульозу, ВІЛ, вірусних гепатитів. Тож сімейну медицину необхідно й надалі посилювати, насамперед у контексті професійного вдосконалення та подальшого впровадження скринінгових програм.

Продовження модернізації та забезпечення сучасним обладнанням закладів лікування пацієнтів з інфарктами та інсультами. Закупівля ангіографів з інсультним блоком для проведення тромбоекстракцій.

Продовження модернізації системи екстреної медичної допомоги та служб медицини катастроф. Адже здатність реагувати на екстрені та надзвичайні ситуації надзвичайно важлива для України.

Запровадження у закладах охорони здоров’я енергоощадних технологій, які дадуть необхідну незалежність від зовнішніх обставин, зумовлених воєнною агресією.

Продовження розвитку електронної системи охорони здоров’я та формування єдиного медичного інформаційного простору з національною і транскордонною інтероперабельністю.

Також Міністр охорони здоровʼя презентував Світовому банку ініціативу команди Міністерства щодо створення і реалізації нового потужного проекту, який охопить усю Україну та дасть змогу значно посилити спроможності сфери охорони здоров’я, створюючи нові можливості в короткій та довгостроковій перспективі залучати кошти від різних донорів і фондів. Деталі та перспективи нового амбітного проекту сторони обговорять додатково.

Нагадаємо, що 11 медичних закладів Черкащини отримали сучасне обладнання, комплектувальники та розхідні матеріали для нього. Це стало можливим завдяки закупівлі Міністерством охорони здоровʼя України та Світовим банком понад 6 тисяч одиниць сучасного обладнання для закладів охорони здоров’я з усіх регіонів країни.